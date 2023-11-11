Erzincan'da Lösemi Hastası Çocuğa Polislerden Sürpriz

Erzincan'da lösemi hastası olan 10 yaşındaki Miraç Efe Bulut, polis ekipleri tarafından sürpriz yapılarak, emniyet araçlarıyla mahallesinde gezdirildi. Polisler, Bulut'a hediyeler vererek moral vermeyi amaçladı.

Erzincan'da polis ekipleri, kendini halsiz hisseden lösemi hastası 10 yaşındaki Miraç Efe Bulut'a sürpriz yaparak, emniyet araçlarıyla kendisini oturduğu mahallede gezdirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, kentte yaşayan ve lösemi tedavisi gören 10 yaşındaki Miraç Efe Bulut'a moral vermek amacıyla polisler sürpriz yaptı.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü koordinesinde turuncu balonlar bağlanan özel harekat, yunus timleri ve trafik ekipleri araçlarıyla konvoy halinde Bulut'un evinin önüne gelindi. Burada ellerinde balonlarla Bulut'u karşılayan ekipler, kendisine hediyeler verdi.

Bulut, daha sonra yunus timlerinin motoruna ve özel harekat polisinin zırhlı aracına bildirildi. Bulut, polislerin kendisine hediye ettiği uzaktan kumandalı araçla oynayarak keyifli anlar yaşadı.

Bulut, polis araçlarıyla oturduğu mahallede gezdirildi.

Yapılan paylaşımda, "Bir çocuğun tebessümü için her şeye değer, en güzel ilaç sevgidir. Bedeninde büyük bir savaş veren kahraman çocuklarımız sizleri çok seviyor ve önemsiyoruz. Dualarımız sizinle." ifadelerine yer verildi.