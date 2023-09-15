Erzincan'da Kuruyan Otlar Anız Yangınlarını Tetikliyor

Erzincan'da sonbahar aylarına girerken kuruyan otlar anız yangınlarını da beraberinde getirdi. Gün içerisinde Erzincan'da neredeyse 3 farklı noktada anız yangını meydana geliyor.

Erzincan'da kuru otların bulunduğu alanlarda cam kırıklarından kaynaklı yangınlar baş göstermeye başladı. Kentte gün içerisinde farklı alanlarda örtü yangınları çıkıyor. İtfaiye ve polis ekiplerince yangınlar büyümeden kontrol altına alınırken son olarak merkeze bağlı Buğdaylı köyü yolu üzerinde ot yangını olduğu bilgisi üzerine itfaiye ekipleri olay yerine intikal ederek kısa sürede söndürme işlemi yaptı. Soğutma işleminin ardından olay yerini polis ekiplerine teslim eden itfaiye ekipleri vatandaşları kuruyan otları yakmamaları konusunda tekrardan uyardı. - ERZİNCAN