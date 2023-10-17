Erzincan'da Keresteciler Sitesinde Yangın

Erzincan'da Keresteciler Sitesinde kereste atık toplama alanında çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay Erzincan merkezde Keresteciler Sitesinde kereste atık toplama alanında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı keresteci esnafına ait atık kerestelerin bulunduğu alanda yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri gönderildi. Atık kerestelerin tutuşmasıyla bir anda büyüyen yangına itfaiye ekipleri müdahale ederek kontrol altına aldı. Çevrede bulunan kerestelere sirayet etmeden söndürülen yangında itfaiye ekipleri uzun süre soğutma çalışması yaptı. - ERZİNCAN