Erzincan'da Karasu Nehri üzerindeki köprünün ayağında mahsur kalan köpek kurtarıldı
Erzincan-Çağlayan kara yolundaki Karasu Nehri köprüsü ayağında mahsur kalan köpek, AFAD ekiplerince kurtarıldı. Bölgeye gelen ekipler, köpeğe su ve yiyecek verdi.
Erzincan'da Karasu Nehri üzerindeki köprünün ayağında mahsur kalan köpek, AFAD ekiplerince kurtarıldı.
Erzincan-Çağlayan kara yolundaki Karasu Nehri köprüsü ayağında bulunan taşlık alanda bir köpeğin mahsur kaldığını fark eden vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.
Bölgeye gelen AFAD ekipleri, halat yardımıyla nehrin sığ alanından geçerek mahsur kalan köpeğe ulaştı.
Ekipler, yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından kurtardığı sahipsiz köpeğe su ve yiyecek verdi.
Kaynak: AA / Yaşam