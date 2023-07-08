Erzincan'da Kanalizasyon Kuyusuna Düşen İnek Kurtarıldı

Erzincan'ın Heybeli köyünde bir ineğin kanalizasyon kuyusuna düştüğü ihbarı üzerine itfaiye ekipleri harekete geçti. Ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucunda ineğin kurtarılması sağlandı ve sahibine teslim edildi.