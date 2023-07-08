Erzincan'da Kanalizasyon Kuyusuna Düşen İnek Kurtarıldı
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Erzincan'ın Heybeli köyünde bir ineğin kanalizasyon kuyusuna düştüğü ihbarı üzerine itfaiye ekipleri harekete geçti. Ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucunda ineğin kurtarılması sağlandı ve sahibine teslim edildi.
Erzincan'da kanalizasyon kuyusuna düşerek mahsur kalan ineği, itfaiye ekipleri çıkardı.
Kent merkezine bağlı Heybeli köyünde bir ineğin kanalizasyon kuyusuna düştüğünü gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.
Erzincan Belediyesi İtfaiye ekipleri olay yerine giderek ineğin bulunduğu yerden çıkarılması için çalışma başlattı.
İnek, ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışması sonrası halat yardımıyla kanalizasyondan çıkarıldı.
İnek sahibine teslim edildi.
Kaynak: AA / Barış Yalçınkaya - Yaşam