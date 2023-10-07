Haberler ›› Yaşam ›› Erzincan'da iki köyde çıkan yangın söndürüldü

Erzincan'da iki köyde çıkan yangın söndürüldü

Erzincan'ın Yeniköy ve Gümüştarla köylerinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. İtfaiye ekiplerinin 6 saatlik çalışması sonucunda yangın kontrol altına alındı ve yerleşim alanlarına sıçraması önlenmiştir.