Erzincan'da iki köyde çıkan yangın söndürüldü
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Erzincan'ın Yeniköy ve Gümüştarla köylerinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. İtfaiye ekiplerinin 6 saatlik çalışması sonucunda yangın kontrol altına alındı ve yerleşim alanlarına sıçraması önlenmiştir.
Erzincan'da iki köyde yaklaşık 80 dönüm arazide çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Merkeze bağlı Yeniköy ve Gümüştarla köylerindeki arazilerde yangın çıktı.
Köylülerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesiyle olay yerine Erzincan Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.
Alevlere müdahale ederek yerleşim alanlarına sıçramasını önleyen ekipler, iki köyde yaklaşık 80 dönüm arazideki yangını 6 saatlik çalışmanın ardından söndürdü.
Kaynak: AA / Yaşam