Erzincan'da İhbar Üzerine Kafese Kapatılmış Sincap Bulundu

Erzincan'da yapılan bir ihbar sonucunda polis, kafese kapatılmış bir sincap buldu. İşyeri sahibine idari para cezası uygulanırken, sincap doğal yaşamına bırakıldı.

Erzincan'da CİMER üzerinden yapılan bir ihbarı değerlendiren polis, belirtilen adreste yaptığı aramada kafese kapatılmış 1 sincap buldu. İşyeri sahibine idari para cezası uygulanırken, sincap koruma altına alınarak doğal yaşamına bırakıldı.

İhbara konu şikayet üzerine Erzincan Emniyet Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, işyerinde kafes içerisinde bir adet sincap olduğu tespit etti. Sincabın doğal yaşam ortamına kavuşması için el konularak Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi.

Yaban hayvanlarını doğal ortamından kopararak kafeslerde besleyen şahsa 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanununun ilgili maddeleri gereğince ve yaban hayvanı tazminat bedeli olarak idari işlem uygulandı. - ERZİNCAN