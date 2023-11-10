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Erzincan'da Gübreye Batan İnek İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Erzincan'da bir ineğin hayvan gübresine batması sonucu mahsur kaldığı ihbarı üzerine itfaiye ekipleri harekete geçti. Uzun uğraşlar sonucu ineği kurtaran ekipler, tazyikli su ile yıkayarak temizledi ve sahibine teslim etti. Hayvan sahibi ekiplere teşekkür etti.