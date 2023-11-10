Erzincan'da Gübreye Batan İnek İtfaiye Tarafından Kurtarıldı
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Erzincan'da bir ineğin hayvan gübresine batması sonucu mahsur kaldığı ihbarı üzerine itfaiye ekipleri harekete geçti. Uzun uğraşlar sonucu ineği kurtaran ekipler, tazyikli su ile yıkayarak temizledi ve sahibine teslim etti. Hayvan sahibi ekiplere teşekkür etti.
ERZİNCAN'da hayvan gübresine batan inek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Tazyikli su ile yıkanarak temizlenen inek sahibine teslim edildi.
Erzincan Işıkpınar Orta Mahallesinde bir ineğin hayvan gübresine batması sonucu mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye giden Erzincan Belediyesi İtfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu hayvanı bulunduğu yerden çıkardı. Ekipler tazyikli su ile yıkayarak temizledikleri ineği sahibine teslim etti. Hayvan sahibi ekiplere teşekkür etti.(DHA)
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam