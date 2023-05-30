Erzincan'da Gençlik Merkezi gönüllüleri minik öğrencileri palyaço kostümüyle eğlendirdi

Erzincan Gençlik Merkezi gönüllüleri, palyaço kostümüyle girdikleri okulda minik öğrencileri eğlendirdi. Okul bahçesinde kurulan oyun stantları ve yarışmalarla minik öğrenciler keyifli bir gün geçirdi. Gençlik Liderleri ve gönüllü gençler, çocukların mutluluğuna tanıklık etmekten keyif aldıklarını belirterek, bu tür etkinliklerin devam edeceğini söyledi.

Erzincan'da üniversite öğrencisi Gençlik Merkezi gönüllüleri, palyaço kostümüyle girdikleri okulda minik öğrencileri eğlendirdi.

Erzincan Gençlik Merkezi Gençlik Liderleri ve gönüllü gençleri tarafından okul bahçesinde kurulan oyun stantlarında hazırlanan yarışmalarla ve bahçe oyunlarıyla minik öğrenciler keyifli bir gün geçirdiler. Gençler, Demirkent TOKİ İlkokulu öğrencilerine unutamayacakları bir gün yaşattı. Palyaço kostümüne bürünen Abdullah Yılmaz ve arkadaşları okulun bahçesinde doyasıya eğlenmenin tadını çıkardı. Palyaço ile neşeli oyunlar oynayan minik öğrenciler gelen abi ve ablalarına teşekkür ederek çok eğlendiklerini belirttiler.

Erzincan Gençlik Merkezi Gençlik Liderleri ve gönüllü gençleri ise yaptıkları etkinlikten keyif aldıklarını belirterek, "Çocuklarımızın sevgisine, coşkusuna, mutluluğuna tanıklık etmek, bizlere de enerji verdi. Erzincan Gençlik Merkezi Gençlik Liderleri ve gönüllü gençleri olarak her çocuğumuzla yakından ilgilendik. Palyaço kostümleri giyerek onları çok eğlendirdi. Onların mutlu olduklarını görmek bizlere de keyif veriyor. Bu tür etkinliklerimiz zaman zaman okullarımızda, anaokullarımızda, özel öğrencilerin eğitim gördüğü okullarda ve muhtelif yerlerde devam edecek" ifadelerini kullandılar. - ERZİNCAN