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Erzincan'da fırtına nedeniyle bir apartmanın çatısı uçtu

Erzincan'da sabah saatlerinde etkili olan fırtına, Mimarsinan Mahallesi'ndeki bir apartmanın çatısını yerinden söktü. Vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi ve çatıda hasar tespiti yapıldı.