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Erzincan'da fırtına evin çatısını uçurdu

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Yaşam Haberleri
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Erzincan merkeze bağlı Tatlısu köyünde fırtına İsmail Ağdağ'a ait evin çatısı uçurdu. Olayın gece saatlerinde yaşanmış olması can kaybının önüne geçti. İsmail Ağdaş, evinde maddi hasar oluştuğunu ifade ederek, 'Gündüz saatlerinde o alanda insanlar sürekli iş yapıyorlar. Birimizin üzerine düşebilirdi. Gece saatlerinde uçtu dışarıda kimse yoktu' dedi.

Erzincan'da fırtına evin çatısını uçurdu.

Erzincan merkeze bağlı Tatlısu köyünde fırtına İsmail Ağdağ'a ait evin çatısı uçurdu. Olayın gece saatlerinde yaşanmış olması can kaybının önüne geçti.

İsmail Ağdaş, evinde maddi hasar oluştuğunu ifade ederek, "Gündüz saatlerinde o alanda insanlar sürekli iş yapıyorlar. Birimizin üzerine düşebilirdi. Gece saatlerinde uçtu dışarıda kimse yoktu" dedi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

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