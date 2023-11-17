Erzincan'da Dünya Çocuk Hakları Günü Etkinlikleri Düzenlendi

Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde, çocuk hakları komitesi, öksüz yetim hizmetleri, okul destek projesi, koruyucu aileler, dezavantajlı çocuklar ve kuruluşlarda koruma ve bakım altında bulunan çocuklar, Erzincan protokolü ve vatandaşların katılımlarıyla Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla farkındalık yürüyüşü ve çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde, çocuk hakları komitesi, öksüz yetim hizmetleri, okul destek projesi, koruyucu aileler, dezavantajlı çocuklar ve kuruluşlarda koruma ve bakım altında bulunan çocuklar, Erzincan protokolü ve vatandaşların katılımlarıyla Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla farkındalık yürüyüşü ve çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Etkinlik, Saat kulesi önünden başlayan farkındalık yürüyüşü Dörtyol Cumhuriyet meydanında çocuklar için özel hazırlanan oyun alanlarımızda devam etti. Programa Vali Yardımcısı Ömer Özbay, İl Müdürü Serdar Demirci, özel kreş yöneticileri, çocuklar ve vatandaşlar katıldı.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren İl Müdürü Serdar Demirci; "Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 20 Kasım 1989 tarihinde kabul edilen "Dünya Çocuk Hakları Sözleşmesi"; ayrım gözetmeden her çocuğun sahip olduğu hakları sıralamakta ve güvence altına almaktadır.

Ülkemiz bu husustaki hassasiyetini göstererek Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni 1990 yılında imzalamış ve iç hukukun bir parçası haline getirmiştir. Çocuk Hakları, tüm çocukların doğuştan sahip olduğu; eğitim, sağlık, barınma, yaşama, oyun, fiziksel, psikolojik veya cinsel sömürüye karşı korunma gibi hakların hepsini birden tanımlamakta kullanılan evrensel kavramdır. Bakanlığımız bünyesinde oluşturulan çocuk hakları komiteleri ile 81 ilimizde çocuklarımızın haklarını öğrenmeleri sağlanmaktadır. Bu kapsamda İl Müdürlüğümüzce de konuya dair toplumsal yankı uyandırmak amacıyla çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

İlimiz genelindeki Kreş ve Gündüz bakımevlerine, Toplum Merkezlerimize, Bakanlığımızın çocuklar alanında sosyal hizmet modellerinden yararlanan ailelere, bünyemizde koruma ve bakım altında bulunan çocuklara yönelik farkındalık oluşturucu çalışmalar yürütmekteyiz. Üreten, özgüveni olan, düşünen, çevresi ile olumlu iletişim kuran, aklın ve bilimin ışığında kendini geliştirmiş, geçmişini unutmayan ve geleceğe ümitle bakan mutlu çocuklar yetiştirmek hepimizin ortak görevidir.

Unutmayalım ki her çocuk sağlık, eğitim ve diğer tüm imkanlardan yararlanma ve barış dolu bir dünyada hayatın tüm güzelliklerini yaşama hakkına sahiptir. Bu duygu ve düşüncelerle geleceğimizin teminatı çocuklarımızın Dünya Çocuk Hakları Günü'nü kutluyor, tüm çocuklarımıza sevgi ve huzur dolu bir hayat diliyorum. Her daim bizlerin yanında olan Valimize, kamu kurum ve kuruluşlarımıza, özellikle basınımızın güzide temsilcilerine teşekkür ediyorum" dedi. İl Müdürü Serdar Demirci'nin konuşmalarının ardından Vali Yardımcısı Ömer Özbay günün anlam ve önemine değinerek tüm Çocukların Dünya Çocuk Hakları günlerini kutladı.

Etkinlikte Kör ebe, seksek, mendil kapmaca, yakan top, yağ satarım bal satarım, misket, ip atlama, topaç çevirme, fasulye torbası hedef tahtası oyunu, istop oyunları, çuval yarışı oyunları ile folklor gösterisi gerçekleştirildi.

Dijital bağımlıkla mücadele kapsamında unutulmaya yüz tutmuş geleneksel sokak oyunlarının oynandığı, çocukların ekranla değil akranla büyüsün mottosuyla hareket edilen çalışmalar doğrultusunda, kültürümüzün gelecek nesillere aktarılmasında sokak oyunlarının önemi, kurallara uyma ve zamanı etkili kullanma gibi becerilerinin de gelişeceği etkinlikler ile çocuklar doyasıya eğlendi.

Programda Engelsiz Yaşam Merkezimizde kalan özel gereksinimli bireylerimizin müzik gösterisi ve folklor oyunları büyük beğeni aldı. Program günün anısına gökyüzüne balonların bırakılmasının ardından son buldu. - ERZİNCAN