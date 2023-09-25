Erzincan'da doğal meyvelerle aile bütçesine katkı

Erzincan'ın Tercan ilçesinde bazı vatandaşlar, dağlık alanda yetişen alıç, kuşburnu, gibi doğal meyveleri toplayıp pazarda satarak, aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Özellikle dağlarda ve çevresinde doğal yetişen alıç, kuşburnu gibi meyveler, sonbaharda yöre halkına farklı lezzet sunuyor. Dikenli ve çalı tipi ağaçlarda ekim ayında olgunlaşan, sarı ve turuncu renkteki alıç, kırsalda yaşayanlar için gelir kapısı da oluyor.

Daha çok ilçe dışından vatandaşların talep ettiği alıç tercihe göre çiğ olarak ya da marmelat ve sirkesi yapılarak tüketiliyor.

Dağda yetişen meyveleri Tercan pazarında satan Emine Akça, "Tercan'a bağlı Pelegöz köyündenim ama uzun yıllardır İzmir'in Buca ilçesinde ikamet ediyorum. Buradaki köyümüzde evimiz var her yaz geliyoruz. Dağda yetişen meyveleri toplayıp satarak aile bütçesine katkı sağlıyorum" dedi.

Dağ meyvelerinin artık daha da kıymetlendiğini anlatan Akça, "Kimi ham olarak tüketiyor kimi de marmelat gibi ürünler yapıyor. Özellikle sağlıklı olduğunu doktorlar tavsiye ettiğinden tüketimi çok oluyor. Talep çok olduğundan şimdi eskisi gibi pazarda çok fazla kuşburnu bulunmuyor." diye konuştu.

Köyünde eşiyle birlikte günlerce dağlarda topladıkları meyveleri Tercan'da kurulan pazara getirerek sattıklarını ifade eden Emine Akça, "Bu meyveleri toplamak çok zor oluyor ama kimseye muhtaç olmamak, kendi ihtiyacımızı karşılamak için çalışıyoruz. Eşimle sabah erkenden çıkıp kahvaltımızı dağda yaptıktan sonra zor şartlarda topluyoruz. Topladığımız doğal ürünlere halkımız büyük rağbet gösteriyor" dedi. - ERZİNCAN