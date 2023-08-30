Erzincan'da çıkan ot yangını kontrol altına alındı
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Erzincan merkeze bağlı Hancı Çiftliği köyünde çıkan ot yangını, itfaiye ekipleri tarafından fazla büyümeden kontrol altına alındı. Yangın, çevredeki kuru otlara yayılmadan söndürüldü.
Erzincan'da çıkan ot yangını fazla büyümeden itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.
Olay, Erzincan merkeze bağlı Hancı Çiftliği köyünde boş arazide meydana geldi. Yangını fark eden vatandaşların söndürme çabası yetersiz kalınca durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri çevresinde ki kuru otlara fazla yayılmadan yangına müdahale ederek söndürdü. Bir süre soğutma çalışması yapan itfaiye ekipleri çiftçileri anız yakamamaları konusunda uyardı. - ERZİNCAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam