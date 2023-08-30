Erzincan'da çıkan ot yangını kontrol altına alındı

Erzincan'da çıkan ot yangını fazla büyümeden itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Olay, Erzincan merkeze bağlı Hancı Çiftliği köyünde boş arazide meydana geldi. Yangını fark eden vatandaşların söndürme çabası yetersiz kalınca durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri çevresinde ki kuru otlara fazla yayılmadan yangına müdahale ederek söndürdü. Bir süre soğutma çalışması yapan itfaiye ekipleri çiftçileri anız yakamamaları konusunda uyardı. - ERZİNCAN