Erzincan'da çıkan ot yangını kontrol altına alındı
Yaşam Haberleri
Erzincan merkeze bağlı Köprübaşı Mahallesinde çıkan ot yangını, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın, kısa sürede söndürülerek yayılması engellendi. İtfaiye ekipleri, vatandaşları anız yakmamaları konusunda uyardı.
Erzincan'da çıkan ot yangını fazla büyümeden itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.
Olay, Erzincan merkeze bağlı Köprübaşı Mahallesinde meydana geldi. Yangını fark eden vatandaşların söndürme çabası yetersiz kalınca durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri çevresinde ki kuru otlara fazla yayılmadan yangına müdahale ederek söndürdü. Bir süre soğutma çalışması yapan itfaiye ekipleri vatandaşları anız yakamamaları konusunda uyardı. - ERZİNCAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam