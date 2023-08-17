Erzincan'da Aşırı Sıcaktan Elektrik Panosu Yandı

Erzincan'da öğle vakti hava sıcaklığı 40 dereceyi bulurken, aşırı sıcaktan elektrik panosu yandı. Kentte vatandaşların en yoğun olduğu Ordu Caddesi üzerinde bulunan elektrik panosundan çıkan yoğun duman ve keskin koku korkuya neden oldu. Durum itfaiyeye haber verildi ve yangına kontrollü müdahale edildi. Elektrik panosunda soğutma çalışması yapılırken Ordu Caddesi üzerinde bir süre elektrik kesintisi yaşandı.