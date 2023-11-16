Erzincan'da arızalanan minibüs trafik polisleri tarafından kavşaktan çıkarıldı
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Erzincan'da trafik ışıklarında arızalanan minibüs, kavşakta trafiği olumsuz etkiledi. Trafik polisleri, çalışmayan aracı iterek kavşaktan çıkardı.
ERZİNCAN'da arızalanan minibüsü kavşakta kalan sürücünün yardımına, trafik polisleri yetişti. Ekipler, çalışmayan aracı iterek yol dışına çıkardı.
Erzincan merkez Ordu Caddesi Dörtyol Kavşağı'nda trafik ışıklarında duran minibüs, yeşil ışık yanınca hareket etmedi. Arızalanan aracın kavşakta trafiği olumsuz etkilediğini gören trafik polisleri devreye girdi. Ekipler, çalışmayan aracı iterek kavşaktan çıkardı. Trafik polislerinin minibüsü ittiği anlar, MOBESE kameraları tarafından kaydedildi. (DHA)
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam