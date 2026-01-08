Haberler

Erzincan'da Ardıçlı Gölü buz tuttu

Güncelleme:
Erzincan'daki Ergan Dağı Kayak Merkezi'ndeki Ardıçlı Gölü, soğuk havanın etkisiyle buzla kaplandı. Kayakseverler göl çevresinde fotoğraf çekerek doğanın tadını çıkarıyor.

ERZİNCAN'da, Ergan Dağı Kayak Merkezi'ndeki Ardıçlı Gölü'nün yüzeyi, soğuk hava nedeniyle buz tuttu.

Şehir merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde bulunan Ardıçlı Gölü'nün yüzeyi, hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle buz tuttu. Yeterli kar yağışının ardından kayakseverlerin hizmetine giren kayak merkezi, doğası, göl ve çevresinde oluşan manzarasıyla dikkati çekiyor. Ergan Dağı Kayak Merkezi'ne gelen vatandaşlar, göl ve çevresinde gezerek fotoğraf çekildi.

Haber-Kamera: Muzaffer KOŞAN/ERZİNCAN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

