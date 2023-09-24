Erzincan'da Arap tavşanı karıştırıldı

Erzincan'da Arap tavşanı böyle görüntülendi

ERZİNCAN - Erzincan merkeze bağlı Kalecik köyünde Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nin 'kırmızı' listesinde bulunan kanguru faresine benzerliği nedeniyle karıştırılan Arap tavşanı, gece saatlerinde yöre halkı tarafından görüntülendi.

Kalecik köyünün yaylasından otomobille inen bir vatandaş aracın ışığına gelen kanguru faresini fark etti. İlk başta korkarak gördüğü hayvana yaklaşan vatandaş ve yanındaki arkadaşı, tehlikeli olmadığını görünce daha yakından cep telefonlarıyla fotoğrafını çektiler.

Su içmeyerek doğada kalabilen ender hayvanlardan kanguru faresi, dünyanın en ilginç 19 hayvanından biri olarak kabul ediliyor. Arap tavşanı ise Orta Anadolu Bölgesi ve Batı Anadolu Bölgesi ovaları ile Doğu Anadolu'nun yayla ve steplerinde görülüyor.