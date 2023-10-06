Erzincan'da Aracın Motoruna Sıkışan Yavru Kedi Kurtarıldı
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Erzincan'da park halindeki bir aracın motor kısmına sıkışan yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İtfaiye ekipleri, kediye zarar vermeden onu kurtararak doğal yaşam alanına saldı.
Erzincan'da bir aracın motor kısmına sıkışan yavru Kedi, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.
Erzincan merkez Nemi Tombul Caddesi üzerinde Kızılay Kan Merkezi önünde park halinde bulunan aracın motor kısmından kedi sesi duyan Kızılay çalışanları durumu 112 Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Aracın motorunda sıkıştığını gören itfaiye ekipleri yavru kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Yavru kediyi kurtarmaya çalışan ekipler kediye zarar vermeden kendinin çıkmasını sağladı. Ekipler yara almayan kediyi doğal yaşam alanına saldı.
Çevredeki vatandaşlar itfaiye ekiplerinin duyarlılığından dolayı teşekkür etti. - ERZİNCAN