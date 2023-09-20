Erzincan'da Aracın Motoruna Sıkışan Yavru Kedi Kurtarıldı

Erzincan'da park halindeki bir aracın motor kısmına sıkışan yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İtfaiye ekipleri, kediye zarar vermeden onu kurtarmayı başardı ve yara almayan kediyi doğal yaşam alanına saldı.