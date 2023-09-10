Erzincan'da Anız Yangını Kontrol Altına Alındı
Erzincan merkeze bağlı Sazlıpınar köyünde çıkan anız yangını, itfaiyenin müdahalesiyle yerleşim alanına sıçramadan söndürüldü. Yangın sonucunda 30 dekarlık alan etkilendi.
Anız yangını itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü
ERZİNCAN - Erzincan merkeze bağlı Sazlıpınar köyünde arazide çıkan anız yangını yerleşim alanına sirayet etmeden itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
Sözlıpınar köyü arazisinde yakılan anız rüzgarın da etkisiyle büyüyerek kontrolden çıktı. Bunun üzerine yangın itfaiyeye haber verildi. 30 dekar alanı etkileyen anız yangını yerleşim yerine sirayet etmeden söndürülerek soğutma çalışması yapıldı.
Köy sakinlerine anız yakmamaları hususunda uyarıda bulunuldu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam