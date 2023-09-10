Erzincan'da Anız Yangını Kontrol Altına Alındı

Anız yangını itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü

ERZİNCAN - Erzincan merkeze bağlı Sazlıpınar köyünde arazide çıkan anız yangını yerleşim alanına sirayet etmeden itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Sözlıpınar köyü arazisinde yakılan anız rüzgarın da etkisiyle büyüyerek kontrolden çıktı. Bunun üzerine yangın itfaiyeye haber verildi. 30 dekar alanı etkileyen anız yangını yerleşim yerine sirayet etmeden söndürülerek soğutma çalışması yapıldı.

Köy sakinlerine anız yakmamaları hususunda uyarıda bulunuldu.