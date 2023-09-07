Erzincan'da ağustos ayında meydana gelen 250 trafik kazasında hayatını kaybeden bulunmazken, 245 kişi yaralandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı istatistiklerine göre Erzincan'da ağustos ayında 250 trafik kazası meydana geldi. İstatistiklere göre, kentte meydana gelen 250 kazada 245 kişi yaralanırken, hayatını kaybeden olmadı. Kazaların 135'i yaralanmalı olurken, 115'i ise maddi hasarlı oldu.

Trafik kazalarında en sık görülen sürücü hatalarının ise araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak, kavşak, geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak, şerit izleme ve değiştirme kuralına uymamak, arkadan çarpma, dönüş kurallarına uymamak, kırmızı ışık veya görevlinin 'dur' işaretinde durmamak, taşıt giremez trafik işareti bulunan yerlere girmek, yaya ve okul geçitlerinde yavaşlamamak, yayalara geçiş hakkı vermemek, alkollü olarak araç kullanmak, aşırı hızla araç kullanmak, geçme yasağı olan yerlerden geçmek ve hatalı şekilde veya yasak olan yerlere park etmek olduğu kaydedildi. - ERZİNCAN