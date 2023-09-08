Erzincan'da 8 Ayda 17 Kişi Öldü, 1.221 Kişi Yaralandı

Erzincan'da geçtiğimiz 8 ayda meydana gelen trafik kazalarında 17 kişi hayatını kaybederken, bin 221 kişi yaralandı. Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı istatistiklerine göre Erzincan'da toplamda bin 291 trafik kazası gerçekleşti.

Erzincan'da geçtiğimiz 8 ayda meydana gelen trafik kazalarında 17 kişi öldü, bin 221 kişi yaralandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı istatistiklerine göre Erzincan'da ocak, şubat, mart, nisan, mayıs, haziran, temmuz, ağustos aylarında toplamda bin 291 trafik kazası meydana geldi. Bu kazaların 613'ü maddi hasarlı olarak kayıtlara geçerken 678'i ölümlü/yaralamalı olarak kayıtlara geçti. Kazalarda 17 kişi can verirken, bin 221 kişi de yaralanarak hastanelerde tedavi altına alındı.

Ülke genelinde ise 8 ayda meydana gelen 335 bin 111 trafik kazasında bin 946 kişi hayatını kaybederken 234 bin 688 kişi kazaları yaralı olarak atlattı.

Kazalarda en sık görülen sürücü hatası ise, "Araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak" olarak kaydedildi. - ERZİNCAN