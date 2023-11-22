Erzin-Dörtyol yolu üzerinde kaza: 3 kişi yaralandı
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Hatay'ın Erzin ilçesinde Erzin-Dörtyol arasındaki yolda, 2 aracın çarpışması sonucu 3 kişi hafif şekilde yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kazada her iki araçta da maddi hasar meydana geldi.
Hatay'ın Erzin ilçesinde Erzin- Dörtyol arasındaki yolda, 2 aracın çarpışması sonucu 3 kişi hafif şekilde yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Kaza saat 13.00 sularında meydana geldi. 10 YS 765 plakalı otomobille 01 ZK 505 plakalı Toyota marka araç çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazada her iki araçta da maddi hasar meydana geldi. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam