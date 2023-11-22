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Erzin-Dörtyol yolu üzerinde kaza: 3 kişi yaralandı

Hatay'ın Erzin ilçesinde Erzin-Dörtyol arasındaki yolda, 2 aracın çarpışması sonucu 3 kişi hafif şekilde yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kazada her iki araçta da maddi hasar meydana geldi.