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Erzin'de Metruk Binada Yangın Çıktı

Hatay'ın Erzin ilçesine bağlı İsalı Mahallesi'nde bulunan metruk bir binada bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını gören çevre sakinleri 112 acil çağrı merkezini arayarak yardım istedi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.