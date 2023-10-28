Erzin'de Metruk Binada Yangın Çıktı
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Hatay'ın Erzin ilçesine bağlı İsalı Mahallesi'nde bulunan metruk bir binada bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını gören çevre sakinleri 112 acil çağrı merkezini arayarak yardım istedi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Hatay'ın Erzin ilçesinde metruk bir binada yangın çıktı.
Yangın, Erzin ilçesine bağlı İsalı Mahallesi'nde meydana geldi. Metruk binada bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kimsenin yaşamadığı binadaki yangını gören çevre sakinleri 112 acil çağrı merkezini aradı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine itfaiye ekipleri, olay yerine geldi. Ekiplerin çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alındı. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam