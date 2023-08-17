Erzin'de çıkan yangın kontrol altına alındı
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Hatay'ın Erzin ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi otoyol kenarında bulunan bir otluk alanda çıkan yangın, ekipler tarafından müdahale edilerek söndürüldü.
Hatay'ın Erzin ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, ekipler tarafından müdahale edilerek söndürüldü.
Yangın, Erzin ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi otoyol kenarında bulunan bir otluk alanda yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin özverili çalışması ve müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam