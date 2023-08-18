Ergene'de yaralı baykuş tedavi altına alındı

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yaralı bulunan bir baykuş, tedavi edilmek üzere Ergene Belediyesi Veterinerlik İşleri Şube Müdürlüğüne götürüldü. Baykuşun iyileştiğinde doğaya salınacağı bildirildi.