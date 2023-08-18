Ergene'de yaralı baykuş tedavi altına alındı
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Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yaralı bulunan bir baykuş, tedavi edilmek üzere Ergene Belediyesi Veterinerlik İşleri Şube Müdürlüğüne götürüldü. Baykuşun iyileştiğinde doğaya salınacağı bildirildi.
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yaralı bulunun baykuş tedavi altına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Yeniçiftlik Mahallesi'nde yol kenarında bir baykuşun yaralı olduğunu fark etti.
Ekipler baykuşu alarak Ergene Belediyesi Veterinerlik İşleri Şube Müdürlüğüne götürdü.
Tedavi altına alınan baykuşun iyileştiğinde doğaya salınacağı belirtildi.
Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Yaşam