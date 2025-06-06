Ergene'de 79 Yıllık Bayram Geleneği Devam Ediyor

Ergene'de 79 Yıllık Bayram Geleneği Devam Ediyor
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Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde, Ahimehmet Mahallesi'nde 79 yıldır süregelen bayramlaşma geleneği bu Kurban Bayramı'nda da sürdü. Mahalleli, topladıkları paralarla çocuklara hediyeler dağıttı.

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesi Ahimehmet Mahallesi'nde yaşayanlar, 79 yıllık bayramlaşma geleneğini sürdürüp, önce bayramlaştı, ardından kendi aralarında topladıkları paralarla alınan hediyeleri çocuklara dağıttı.

Ergene'nin Ahimehmet Mahallesi'nde, 79 yıldır devam eden, mahallelinin kendi aralarında topladıkları paralarla aldıkları çeşitli hediyelerin çocuklara dağıtıldığı bayram geleneği bu Kurban Bayramı'nda da sürdü. Yoğun katılımın olduğun etkinliğe Ergene Belediye Başkanı Müge Yıldız Topak ile çocuklar ve aileleri katıldı. Merkez Camisi önünde toplananlar, öğle namazının ardından ellerinde torbalarla bekleyen çocuklara hediye dağıttı.

'BEN KENDİMİ BİLDİM BİLELİ OLUYOR'

Ahimehmet Mahallesi Muhtarı Nevzat Mercan, 79 yıldır geleneği yaşattıklarını belirterek, "Bu bizlerin çocukluğunda başlayan bir gelenek. Ne mutlu ki artık her geçen gün daha artan bir gelenek haline geldi. Biz bunu daha önce mezarlıkta yapıyorduk. Şimdi meydanda yapıyoruz çok da güzel oluyor. Ben kendimi bildim bileli oluyor. Şu an ben 59 yaşındayım bu bizim geleneğimiz artık örnek oldu. Diğer köyler de yapmaya başladı. Burada çocuklara şeker, çikolata, fıstık dağıtıyoruzö dedi.

Ergene Belediye Başkanı Müge Yıldız Topak, mahalledeki bayramlaşma geleneğinin uzun yılardır sürdüğünü söyledi. Topak, "Bayramın ilk günü bütün çocuklar cami avlusunda toplanır, büyüklerin getirdikleri hediyeleri dağıtırız. Bugün de yine çok kalabalık, çocuklarımız çok heyecanlı. Onların bu mutluluğunu görmek bizleri de mutlu ediyorö diye konuştu.

Bayramlaşmaya gelen çocuklardan Nisa Mina Dur (7) ise "Bayram çok güzel geçiyor. Herkesin bayramını kutluyorum, buraya her bayram geliyorum şeker veriyorlar, çok mutluyumö dedi.Emre Peyami Safa (10) da "Her bayram geliyorum çok mutluyum. Güzel bir duygu, tanıdıklarım geliyorö diye konuştu.

Haber- Kamera: Mehmet YİRUN-Mehmetcan ARSLAN/TEKİRDAĞ.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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