Erenler Belediyesi'nden gençlere müjde: İlk kütüphane projesi hayata geçiyor

Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, gençlerin merakla beklediği kütüphane projesine ilişkin, "Kütüphanemiz Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın son konseptine tam uyumlu. Projesini özenle çalıştığımız Erenler'imizin ilk kütüphanesi ilçemize çok yakışacak" dedi.

Erenler Belediyesi Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısı Belediye Başkanı Fevzi Kılıç başkanlığında gerçekleşti. Kılıç, toplantıda ilçe genelinde devam eden çalışmalar hakkında bilgi verirken 2 gündem maddesi karara bağlandı. Kılıç, "Küpçüler Mahallemizde Küpçüler Caddemiz ile birlikte 13 sokağımızı, Yeni Mahallemizde ise 19 sokağımızı çevreleyen alt ve üstyapısı çalışmalarımız başladı. 13 milyon TL değerindeki altyapı çalışmalarımızın tamamlanmasının ardından asfalt ve tretuvar ile bu sokaklarımızı yenileyeceğiz. Bu çalışmaların ardından iki mahallemizde de çalışmalar 2. Etap ile devam edecek" dedi.

"Erenler'imizin ilk kütüphanesi ilçemize çok yakışacak"

Başkan Kılıç, gençlerin merakla beklediği kütüphane projesi hakkında detaylı bilgileri paylaşarak, "Kütüphanemiz Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın son konseptine tam uyumlu. Projesini özenle çalıştığımız Erenler'imizin ilk kütüphanesi ilçemize çok yakışacak. Konum olarak ilçemizdeki her vatandaşımızın rahatla ulaşabileceği Sakarya Caddemizi seçtik. Projemiz sadece kütüphaneden ibaret olmayacak. Öğrencilerimiz için bireysel olarak ders çalışma ve kitap okuma alanları ile birlikte etüt merkezimizde projemizin içerisinde. İnanıyoruz ki gençlerimiz bu kütüphaneyi çok beğenecek. Projemiz şuan ihale aşamasında. Kısa zamanda inşallah ihalesini gerçekleştirecek ve kıymetli evlatlarımızın, gençlerimizin hizmetine sunacağız. Kütüphane ve Etüt Merkezi Projemiz dükkan üstünde olmak üzere 2 kat şeklinde ve toplamda 1350 metrekare alandan oluşacak. Erenler'imize hayırlı olsun inşallah" diye konuştu. - SAKARYA