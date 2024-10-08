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Ereğli'de İtfaiye Ekibi Su Kuyu Düştü Kediyi Kurtardı

Ereğli'de İtfaiye Ekibi Su Kuyu Düştü Kediyi Kurtardı
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde fındık bahçesindeki su kuyusuna düşen kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Köylüler, kedinin sesini duyup yardım çağrısında bulundu.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde fındık bahçesindeki su kuyusuna düşen kediyi itfaiye ekibi kurtardı.

Ereğli ilçesine bağlı Çiğdemli köyünde kullanılmayan su kuyusuna kedi düştü. Köylüler sesini duydukları kediyi kuyudan çıkarmaya çalıştı. Kediyi kurtaramayınca köylüler, itfaiyeden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, 9 metre derinliğindeki kuyuya merdivenle inip kediyi çıkardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam

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