Ereğli'de fırtınada hasar gören tekneler için polis yardımı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yaşanan fırtınada tekneleri hasar alan vatandaşların yardımına polis ekipleri koştu. Fırtına ve sel felaketi sonucunda zarar gören teknelerin taşınması ve tahliyesinde polis ekipleri aktif rol aldı. Bölge halkı, polisin gösterdiği dayanışma ve destek için minnettarlığını ifade etti.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yaşanan fırtınada tekneleri hasar alan vatandaşların yardımına polis ekipleri koştu.

Kdz. Ereğli ilçesi, 19 Kasım günü meydana gelen şiddetli fırtına ve sağanak yağışın ardından oluşan sel felaketiyle zorlu anlar yaşadı. İlçe genelindeki sel, günlük yaşamı ve yerel ekonomiyi ciddi şekilde etkiledi. Özellikle, fırtına nedeniyle balıkçı barınağında demirli birçok tekne büyük zarar gördü. Vatandaşların ve tekne sahiplerinin yardımına koşan polis ekipleri, zarar gören teknelerin taşınmasında ve tahliyesinde aktif rol aldı. Bölge halkı, polisin bu zor zamanda gösterdiği dayanışma ve destek için minnettarlığını ifade etti. Polis ekiplerinin yanı sıra, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları da felaketin yaralarını sarmak için seferber oldu.

Kdz. Ereğli'de yaşanan bu doğal afet, bölge halkının birlikte hareket ederek zorlukların üstesinden gelebileceğini gösterdi. - ZONGULDAK