Ereğli'de Fırtına Sonucu Mezarlıklarda Hasar Oluştu

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesindeki fırtınada Şehir Mezarlığı ve Kestaneci Mezarlığı'nda ağaçlar devrildi, 300 mezar hasar gördü.

Ereğli'de yaşanan şiddetli fırtınanın ardından kentteki iki mezarlıkta hasar meydana geldi. Şehir ve Kestaneci mezarlıklarında ilk belirlemelere göre 200'e yakın ağaç devrildi. Ağaçların mezarların üzerine devrilmesiyle birlikte 300 kabir hasar gördü. Belediye ve AFAD mezarlıkların eski haline gelmesi için çalışma başlattı. Ekipler ilk olarak, devrilen ağaçların kesim işlemlerini başlattı. Ağaçların kaldırılmasının ardından hasar gören mezarlar onarılacak. Mezarlıklara giriş ve çıkışlar kontrollü sağlanıyor.