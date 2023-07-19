Ereğli'de Denizde Boğulma Tehlikesi Geçiren Kişi Hastanede Hayatını Kaybetti

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde denize giren bir kişi boğulma tehlikesi geçirdi. Kimliği tespit edilemeyen kişi hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, serinlemek için denize giren bir kişi boğulma tehlikesi geçirdi. Hastanede tedavi altına alınan kimliği tespit edilemeyen kişinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay, saat 18.30 sıralarında ilçedeki Barış Plajı'nda meydana geldi. Serinlemek için denize giren bir kişi boğulma tehlikesi geçirdi. Durumu fark eden cankurtaran ekipleri, suda çırpınan kişiyi kıyıya çıkarttı. Kimliği tespit edilemeyen kişi, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı. Durumunun ağır olduğu öğrenilen kişinin yoğun bakım ünitesinde tedavisi sürüyor.

HASTANEDE ÖLDÜ

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, boğulma tehlikesi geçiren ve cankurtaranlar tarafından sudan çıkarıldıktan sonra hastaneye kaldırılan Özcan Yalçın (47), tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. (DHA)