Ereğli Belediye Başkanı: En az 200 milyon TL'ye ihtiyaç var

ZONGULDAK'ta, Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, kentte fırtına ve selin yol açtığı hasarın boyutlarına dair, Kentte çamurları çıkardık. 60-70 tane tekneyi dalgalar aldı ve götürdü. Balıkçımızın 3 kuruşluk sermayesi yok olmuş vaziyette. 60- 70 evin çatısı uçtu. Halk perişan vaziyette bekliyor. Ereğli'nin ayağa kalkması için en az 200 milyon TL'ye ihtiyaç var dedi.

Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, kentte etkili olan fırtına ve selin, ilçede büyük hasara yol açtığını belirterek, yapılan çalışmaların ardından tespit edilen hasarın boyutlarını açıkladı. Kentteki mezarlıklar, plajlar, çarşıdaki esnaf ve balıkçıların perişan halde olduğunu vurgulayan Posbıyık, Mezarlıklar perişan vaziyette. Mezar taşları yerlerinden oynamış, ağaçlar yıkılmış. Komple hem Kestaneci hem de Ereğli Şehir Mezarlığı ve diğer mezarlıklar perişan vaziyette. Birçok yerde çökmeler var. Plajlar tamamen bitmiş vaziyette, hiçbir şey kalmamış. Piknik alanları aynı şekilde. Ereğli'de çok büyük bir ağaç zayiatı verdik. Sanayi çarşıları perişan vaziyette. Kentte çamurları çıkarttık. 60-70 tane tekneyi dalgalar aldı götürdü. Balıkçımızın 3 kuruşluk sermayesi yok olmuş vaziyette. Balıkçılarımız perişan vaziyette. 60-70 tane evin çatısı uçtu. Halk perişan vaziyette bekliyor. Aynı zamanda iş yerleri ve evlerin bodrum katlarını, zemin katlarını su bastı. Yataklar, halılar, mutfak eşyaları hepsi çamurlu suyla iç içe. Su boruları, kanalizasyonlarda büyük patlaklar var. 600 tane ekip görev yapıyor, 300'ü sahilde çalışıyor diye konuştu.

Sahildeki durumu da anlatan Posbıyık, açıklamalarına şöyle devam etti

Sahilde bütün kafelerin hepsi perişan vaziyette. Bir kafenin tamamen camları patladı, elden çıkmış vaziyette. Betonlar kırılmış, parçalanmış. Başka bir kafenin önündeki betonlar, geçen yol dahi denize gitmiş. Kaplamaların hepsi çıkmış, ağaçların birçoğu devrilmiş. Oturma grupları paramparça olmuş, çöpleri gitmiş. Bitki örtüsü yok olmuş gibi bir şey. Çoğu ağaç yıkılmış. Elektrik direkleri, lambaları felç olmuş, tamamen elden çıkmış vaziyette. Elle tutulur hiçbir şey yok şu anda. Sahilde bir gemi, 6-7 metreyi bulan dalgalar vasıtasıyla karaya sürükleniyor ve tiyatronun arkasında bizim betonlarımızı parçalayarak, kayalarımızı dahi kaldırarak karaya vurmuş halde. Bundan da endişe ediyoruz. Daha evvel bir gemi karaya vurdu, 3-5 sene ortadan kalkması için bekledik. Bakalım bunu kalkması için ne kadar bekleyeceğiz Burada 13 mürettebat vardı. Karadeniz Ereğli Belediyesi itfaiye grupları varagele sistemi kurmak suretiyle salimen mürettebatı buraya indirirler. Yine askeri liman çevresinde Türk bandıralı 1 geminin battığı belli oldu, 1 ölü bulundu. Diğerlerinin aramasını helikopterlerle Sahil Güvenlik büyük bir gayretle arama çalışmalarına devam ediyor. Yine bir köyde 4 kişilik ailenin sular altında kaldığını biliyoruz. Can kaybı da üst seviyede. Kent de mahvolmuş vaziyette.

'BORÇ İSTİYORUM'

Başkan Posbıyık, Ereğli'nin ayağa kalkması için en az 200 milyon TL'ye ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, İller Bankası'ndan telefon ediyorlar, bize 25 milyon TL para veriyorlar. 25 milyon lirayla ben ne yapacağım AFAD'ın ne vereceğini daha bilmiyoruz. İller Bankası Genel Müdürü'ne telefon ettim, 'Allah rızası için en az 100 milyon lira bana kredi verin' dedim. Devletimden borç istiyorum, faiziyle geriye ödeyeceğim, bedava para istemiyorum. Bilançolarım tertemiz. En iyi belediyelerden bir tanesiyiz. Bana İller Bankası sadece deprem bölgelerine verdiklerini söyledi. Peki buranın depremden farkı var mı 100 milyon TL kredi istiyorum, paramı faiziyle geri ödeyeceğim. Lütfen beni duysunlar, Ereğli halkının sesini duysunlar. Burada mağdur olmuş vatandaşların sesini duysunlar. Ben borç istiyorum. Karşılıksız para istemiyorum diye konuştu. (DHA)