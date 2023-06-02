Erdemli'de Tabiat Parkı'na 150 Ahşap Kuş Yuvası Takıldı

Erdemli Belediyesi ve Doğa Koruma ve Milli Parklar şefliği tarafından Talat Göktepe Çamlığı Tabiat Parkı'na 150 adet ahşap kuş yuvası takıldı. Proje kapsamında doğal ortamı insanlara daha yakın hissettirmek ve kuş sesleri ile zaman geçirmeleri amaçlandı.

MERSİN'in Erdemli ilçesinde, Doğa Koruma ve Milli Parklar şefliği tarafından doğal yaşama katkıda bulunmak amacıyla Talat Göktepe Çamlığı Tabiat Parkı'nda bulunan ağaçlara 150 adet ahşap kuş yuvası konumlandırıldı.

Erdemli Belediyesi, Erdemli Doğa Koruma ve Milli Parklar şefliğinin birlikte hazırladığı proje kapsamında ilçenin en büyük piknik ve gezi parkı olan Talat Göktepe Tabiat Parkı'na doğal ortamı insanlara daha yakın hissettirmek ve kuş sesleri ile zaman geçirmeleri için yuvalar takıldı. Doğa koruma, belediye ve öğrencilerin katılımı ile gerçekleşen yuva takma çalışmasında öğrencilerde kuşların yuva yapmasına katkı sağladıkları için mutlu oldu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Erdemli şefi Mevlüt Çetin, Tarım Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne bağlı Talat Göktepe Çamlığı Tabiat Parkı'nda doğal yaşamı desteklemek amacıyla kuş yuvası asıyoruz. Bu yuvalara yerleşen kuşlarımız yavru edinecekler ve bu yavrular doğayla buluşacak. Bizlerde bu tür çalışmalarımızla doğaya katkıda bulunmaktayız. Buraya gelen misafirler de kuş sesleri arasında çok daha güzel ve rahat bir şekilde pikniklerini yapacaklar. Ben bu projeye destek veren Erdemli Beleediyesi'ne, Milli Eğitim Müdürlüğümüze ve özel sektör temsilcilerine teşekkür eder, halkımızın doğayla çalışmalarını tavsiye ediyorum dedi.

Kuş yuvası asım etkinliğine katılan ilkokul 2'nci sınıf öğrencisi Ezgi Akçakaya ise, Ben kuşları çok seviyorum. Kuşların yuvalarına kavuşmasına yardımcı olduğum için çok mutluyum. Arakadaşlarımız ile birlikte kuş yuvaları taktık. Ben kuşları çok seviyorum. Kuşlar yuvasız kalmasın. Bu etkinliği gerçekleştiren herkese çok teşekkür ederim diye konuştu.

Etkinlik çerçevesinde 150 adet ahşap kuş yuvası çam ağaçlarına takılarak yeni sahiplerini bekliyor.