Erdemli'de Orman Yangını Söndürüldü

Mersin'in Erdemli ilçesinde çıkan orman yangını, plastik atıkların da yer aldığı moloz yangını olarak belirlendi ve kısa sürede söndürüldü.

Orman yangını diye gittiler, moloz yangını ile karşılaştılar

MERSİN - Mersin Erdemli'de orman çevresinde siyah dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarda bulunmasıyla çok sayıda ekip sevk edildi. Orman yangını diye bölgeye giden ekipler, plastik parçaların da yer aldığı moloz yangını ile karşılaşarak kısa sürede söndürdü.

Yangın, İlçeye bağlı Koyuncu Mahallesi'nin arka tarafından Güzeloluk caddesinin alt tarafından ormanlık alanın yanında çıktı. Alınan bilgiye göre, ilçe merkezinden siyah dumanları gören vatandaşlar orman yangını ihbarı verdi. Bunun üzerine Orman İşletme Müdürlüğü'nden 3 arazöz ile orman işçileri ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler yangının ormana yakın bölgeye atılan plastik atıklar ile molozların yandığını görerek müdahale etti. Ekiplerin müdahalesi ile alevler kısa sürede söndürüldü.

Ekiplerin her ihtimale karşı bölgede soğutma çalışması yaptığı belirtildi.