Erdek'te trafik kazası: 2 kişi yaralandı

Balıkesir'in Erdek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında sürücü ve araçtaki bir kişi yaralandı. Kazada araç takla attıktan sonra itfaiye ekipleri tarafından yaralılar çıkartıldı ve hastaneye kaldırıldı.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Erdek-Bandırma karayolu Tatlısu mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, yoldan çıkarak takla attı. Kazada sürücü S.G. ve araçtaki R.G. yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartılan yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar ambulansla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - BALIKESİR