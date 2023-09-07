Erdek'te trafik kazası: 2 kişi yaralandı
Balıkesir'in Erdek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Ticari taksi sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti ve ağaca çarparak durabildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Balıkesir'in Erdek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Ocaklar Mahallesi'nde seyreden F.Ö. idaresindeki 10 T 7144 plakalı ticari taksi, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti ve yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi.
Kazada yaralanan sürücü ile beraberindeki M.G, ihbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekiplerince Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesine kaldırdı.
Yaralılar daha sonra Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Kaynak: AA / Yaşam