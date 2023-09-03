Erdek'te trafik kazası: 1 kişi yaralandı

Balıkesir'in Erdek ilçesinde Düzler mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, 10 AKD 195 plakalı motosiklet sürücüsü E.S. kavşağa kontrolsüz girdiği iddia edilen 10 AEB 995 plakalı otomobile çarparak metrelerce sürüklendi. Çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıyı Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekiplerinin kaza ile ilgili tahkikatı sürüyor. - BALIKESİR