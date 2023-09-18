Erdek'te prefabrik villada yangın çıktı

Balıkesir'in Erdek ilçesinde yapım aşamasında olan prefabrik bir villada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde yapım aşamasında olan prefabrik bir villada yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Aşağıyapıcı kırsal mahallesinde prefabrik villanın montajı ve yapımı aşamasında çelik alanların kaynak yapılması sırasında kaynak makinasından dolayı yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Ekiplerin zamanında müdahalesiyle yangının otluk alana sıçramaması facianın da önüne geçti. - BALIKESİR