Erdek'te İskeleden Düşen Kişi Boğularak Hayatını Kaybetti

Balıkesir'in Erdek ilçesinde iskeleden düşen bir kişi boğularak yaşamını yitirdi. Abdülillah Karakaş isimli genç, denize düştükten sonra çevrede bulunanlar tarafından sudan çıkarıldı ancak olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahale sonucunda hayatını kaybetti. Karakaş'ın cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.