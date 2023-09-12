Erdek'te çıkan orman yangını söndürüldü

Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'nin kırsal Sığır Yolu Mevkisinde başlayan orman yangını itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, nedeni bilinmeyen bir sebeple çıkan yangına çok sayıda itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri söndürme çalışmalarını şiddetli rüzgara rağmen büyümeden ve başka yere sıçramadan 4 saat içinde söndürdü. Yangının söndürülmesinin ardından itfaiye ekipleri, 911 Arama Kurtarma ekipleri ve Erdek Belediyesi'ne bağlı arama kurtarma ekipleri soğutma çalışmalarını gerçekleştirdi.

Yangında herhangi bir can kaybı olmazken yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - BALIKESİR