Erdek'te Balıkçılık Sezonu Dua İle Başladı

Balıkesir'in Erdek ilçesinde Çakıl ve Karşıyaka Kırsal Mahallelerindeki balıkçılar, yeni balıkçılık sezonunun hayırlı olması için dua etti.

Balıkesir'in Erdek ilçesi Çakıl Kırsal Mahallesi'nde 1 Eylül'de balıkçılık sezonunun başlaması sebebiyle dua edildi.

1 Eylülde Balıkçılık sezonunun başlayacak olması sebebiyle, Çakıl ve Karşıyaka Kırsal Mahallelerindeki balıkçılar ziyaret edilip yeni sezonun hayırlı olması için dua edilip Vira Bismillah denildi. Çakıl'da düzenlenen törene; Erdek Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Ceyhun Mırız, Erdek İlçe Tarım Müdürü Dilek Işıktaş, Ak Parti Erdek İlçe Başkanı Musa Alioğlu, STK Temsilcileri ve muhtarlar katıldı. - BALIKESİR