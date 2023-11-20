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Erciyes ve Yozgat'ta Kar Yağışı Devam Ediyor

İç Anadolu'nun en yüksek dağı Erciyes ile Yozgat'ta kar yağışı etkisini sürdürüyor. Erciyes Dağı'nın yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı, kayak merkezinin bulunduğu alanda da etkili oldu. Yozgat'ta ise gece başlayan sağanak, sabah saatlerinde yerini kara bıraktı.