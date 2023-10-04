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Erciyes Dağı'nın zirvesi karla kaplandı

KAYSERİ'de, Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Dağı'nın zirvesi karla kaplandı. Erciyes Dağı'nda akşam saatlerinde etkisini gösteren yağmur kara dönüştü. 3 bin 500 rakımdaki Hörgüç Kaya mevkisi ile 3 bin 917 metreleri arasında etkili olan kar yağışı, Erciyes Dağı'nın zirvesini beyazla kapladı. Kent genelinde hava sıcaklıkları ise 10 dereceye kadar düştü.