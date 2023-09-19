Erciyes Dağı'nda mahsur kalan Polonyalı dağcı kurtarılmaya çalışılıyor

KAYSERİ'de, Erciyes Dağı'na izinsiz zirve tırmanışı yapan ve dağda mahsur kalan Polonyalı dağcı Daniels Baranowski'nin (29) kurtarılması için çalışma başlatıldı.

KAYSERİ'de, Erciyes Dağı'na izinsiz zirve tırmanışı yapan ve dağda mahsur kalan Polonyalı dağcı Daniels Baranowski'nin (29) kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Polonyalı dağcı Daniels Baranowski, izinsiz zirve tırmanışı gerçekleştirmek için Erciyes Dağı'na çıkıp, 3 bin 600 metre rakımda mahsur kaldı. İhbar üzerine AFAD, JAK ve UMKE ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerin Polonya uyruklu dağcıyı kurtarma çalışmaları sürüyor.