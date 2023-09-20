Erciyes Dağı'nda mahsur kalan Polonyalı dağcı kurtarıldı

Kayseri'de Erciyes Dağı'na izinsiz tırmanış gerçekleştiren ve dağda mahsur kalan Polonyalı dağcı, ekiplerin 3 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Polonya uyruklu dağcı Daniel's Baranowski (29), izinsiz tırmanışa geçtiği Erciyes Dağı'nın 3600 metre rakımında mahsur kaldı. Uluslararası Acil Durum Müdahale Koordinasyon Merkezi'nden yapılan ihbar ile harekete geçen JAK, AFAD ve UMKE ekipleri kurtarma çalışması başlattı. Ekipler, 3 saatlik çalışmanın ardından dağcıya ulaşarak, güvenli bir şekilde aşağıya indirdi. - KAYSERİ