Erciş'te Yuvalarından Düşen 2 Karga Yavrusu İtfaiye Ekiplerince Yerlerine Bırakıldı

Van'ın Erciş ilçesinde yuvasından düşen 2 karga yavrusu itfaiye ekiplerince yeniden yuvasına bırakıldı. İlçedeki İnci Kefali Tabiat Parkı'nda bulunan akasya ağacındaki karga yavruları yere düştü. Durumu gören vatandaşlar Erciş Belediyesi İtfaiye ekiplerinden yardım istedi. Bunun üzerine parka gelen itfaiye ve zabıta ekipleri, yavruları itfaiye aracının merdiveni yardımıyla yeniden yuvalarına bıraktı. Vatandaşlar ekiplere teşekkür etti.