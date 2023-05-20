Van'ın Erciş ilçesinde dünden bu yana belli aralıklarla devam eden yağmur etkili oldu.

Erciş'te yağış etkili oldu

VAN - Van'ın Erciş ilçesinde dünden bu yana belli aralıklarla devam eden yağmur etkili oldu.

Meteorolojinin ve Van Valiliği'nin uyarısıyla birlikte Erciş ilçesinde dün akşam ve sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış, ara ara şiddetini artırarak devam etti. İlçenin birçok kesimlerinde yağmurun etkisiyle bazı yerlerde su birikintileri oluştu.